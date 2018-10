Dornstetten Kern: Anständige Mitte soll das Wort ergreifen

Dornstetten. "Europa braucht uns alle. Und wir brauchen Europa. Denn es ist unsere Zukunft – eine andere haben wir nicht." In Anlehnung an ein Zitat des ehemaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher fasste Landtagsabgeordneter Timm Kern (FDP) bei der Bürgerbewegung Pulse of Europe in Dornstetten seinen Impuls ab. Kern warb in Dornstetten für "Ärmelhochkrempeln" und dafür, dass die anständige Mitte das Wort ergreift. Über die Veranstaltung informiert der Abgeordnete in einer Pressemitteilung.