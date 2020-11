Dornstetten "Ein Glücksfall für die Schule"

Dornstetten. Wie kann sich eine Schule in Pandemiezeiten präsentieren, nach außen öffnen und erlebbar machen? Schnuppernachmittage, Tage der offenen Tür und Schnupperstunden bleiben in diesem Schuljahr voraussichtlich unmöglich. Vor diesem Hintergrund entwickelten Bernd Geiser und Volker Witzke, beide Lehrer am Gymnasium Dornstetten, gemeinsam die Idee, einen Imagefilm über die Schule zu drehen.