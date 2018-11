Dornstetten Die Schulensembles drehen allesamt voll auf

Musikalisch Abwechslungsreiches bot auch der Mittel- und Oberstufenchor unter der Leitung von Johannes Köstler. Thematisch hatte sich der Chor dem Herbst, dem Abschied und der Melancholie verschrieben – Themen, welche in verschiedenen Musikrichtungen verarbeitet werden und vom Chor gefühlvoll und ergreifend dargeboten wurden. Ein englisches Volkslied aus dem 16. Jahrhundert, das sentimentale Liebeslied "Stormy weather", die Rockhymne "Altes Fieber" oder der Soulklassiker "Build me up, buttercup" bildeten eine stimmige Einheit. Zum Abschluss trat die Concert-Band des Gymnasiums mit ihrem Dirigenten Björn Ludwig auf und brachte den Zuhörern die Vielfalt konzertanter Blasmusik nahe. Das aus über 40 Musikern bestehende Orchester beeindruckte durch einen voluminösen Klangkörper und zeigte, zu welch imponierender Leistung eine Schülergruppe mit einem gemeinsamen Hobby fähig ist. Unter großem Applaus kamen die Jungen und Mädchen der Forderung nach einer Zugabe nach.

So bot sich zum Abschluss ein wahrhaft beeindruckendes Bild: Alle Gruppen musizierten und sangen gemeinsam und animierten schließlich auch noch das Publikum zum Mitmachen.