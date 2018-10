Dornstetten Das nächste Mal in Klausur

Bürgermeister Bernhard Haas betonte, dass man gemeinsam in den Dialog treten wolle. "Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass alles mit der Verwaltung ausgemacht wird", so Haas. Auch Empfehlungen und Konzepte aus früheren Untersuchungen flössen in die Planungen des Büros Reschl ein. Stadtrat Rolf Straub (Freie Bürger) betonte, dass man den gesamten Teil der Altstadt, also auch den "unteren Zipfel", in die Planungen einbeziehen solle. Stadträtin Stephanie van der Meyden (FB) merkte an, dass die Häuser in der Innenstadt historisch bedingt keine Garagen und Parkplätze hätten. Bei Ausdehnung der Wohnnutzung müsse an genügend Stellplätze für die Anlieger gedacht werden. "Es ist schlichtweg nicht zeitgemäß, wenn keine Parkplätze wohnungsnah angeboten werden", so Richard Reschl.