Dornhan "Unzumutbare" Zustände beklagt

"Ursprünglich wollten wir die Maßnahmen schnell umsetzen, doch dann kam das Förderungsangebot", erklärte der Technische Bauamtsleiter Armin Schaupp. "Der Bund hat ein Programm zur Sanierung der Schulen aufgelegt. Momentan sind wir seit dem Frühsommer in der Bestandsaufnahme, um ein Gesamtpaket zu schnüren", erklärte Bürgermeister Markus Huber. Die Maßnahmen sollen Schritt für Schritt bis 2022 erfolgen. Ende des Jahres will man den Antrag stellen. Insgesamt 650 000 Euro sind für Maßnahmen an den Schulen im Haushalt eingeplant.

Das stimmte die Eltern nicht zufrieden. "Wir fühlen uns im Regen stehen gelassen", sagte ein Vertreter. "Das ist nicht unser Stil und erst recht keine böse Absicht", beschwichtigte Huber. Das Thema sei nicht vergessen worden. Man müsse aber auch bedenken, dass es sich um große Beträge handle. "Es geht auch um Wirtschaftlichkeit. Wenn ich aus einem Euro der Stadt zwei für den Bürger machen kann, dann lohnt sich das", erklärte Huber. Erste Maßnahmen wie der Einbau von Fenstern seien bereits erledigt. Aus seiner Sicht sei es zumutbar, noch ein bisschen länger zu warten.

"Das finde ich nicht", polterte eine Vertreterin. In dem Raum sei es laut und dunkel. Und im Winter ein Kind vor die Tür zu schicken, weil es keine Toilette gebe, sei unzumutbar. "Es ist nicht perfekt, aber es ist auch keine Gefahr im Verzug", konterte Huber.