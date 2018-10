Dornhan-Leinstetten. Um den Nachwuchs des Musikvereins "Gut Klang" Leinstetten zu fördern, trafen sich in der Grundschule Daniela Misol als Vertreterin des Musikvereins, Musiklehrer Laszlo Papesch, Andras Bori, die kommissarische Rektorin der Grundschule Claudia Prügel und Elternbeiratsvorsitzende Christina Gross. Acht Kinder hatten sich für verschiedene Blech- und Holzblasinstrumente entschieden. Claudia Prügel begrüßte die Anwesenden und zeigte sich erfreut über die gute Resonanz und das Interesse der Kinder am Erlernen eines Instruments. Musiklehrer Laszlo Papesch, im Musikverein Lein­stetten bekannt, stellte sich den Kindern vor. Er wird den Unterricht für Holzblasinstrumente geben. Andras Bori, ebenfalls Musiklehrer und studierter Hornist, wird die Blechbläser unterrichten. Jedes Kind bekam sein Instrument, und die Musiklehrer zeigten ihnen, wie es auseinandergenommen, zusammengebaut und gereinigt wird. Ein pfleglicher Umgang mit dem Instrument sei genau so wichtig, wie das tägliche Üben. Begeistert probierten die Kinder dann die einzelnen Instrumente aus.