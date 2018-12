Dornhan Leinstetten soll keine Sackgasse sein

Dornhan. Die geplante Streckenführung deckt sich dabei mit der von damals, informierte Bürgermeister Markus Huber den Gemeinderat. So soll der Glatttalradweg von Leinstetten nach Glatten und weiter Richtung Freudenstadt geführt werden. Da ein straßenbegleitender Radweg favorisiert wird, kommt die Alternative einer Trassenführung weiter oben allein schon wegen der Höhenunterschiede nicht in Frage.

Von der Neunecker Säge auf Gemarkung Schopfloch soll es über eine neu zu bauende Radbrücke über die Glattwiesen und die Holzbrücke, am ehemaligen Sägewerk vorbei über den Friedhofsweg bis Leinstetten gehen. Dazu werde eine weitere Brücke nötig. Somit könnte der geplante Radweg, der eine Querverbindung zum Neckartal und dem dortigen Radweg darstellen soll, recht eben verlaufen.

Der kritischste Punkt sei die Leinstetter Ortsmitte. Der Weg führe bis zur Brücke über die Glatt, weiter am Sportplatz und an der "Hinteren Kante" vorbei bis zum Wasserkraftwerk, wo er schließlich an der Landesstraße Richtung Dornhan ende. Eine alternative Variante hätte über den höher gelegenen Kreuzwiesenweg zum Sportplatz geführt. Dem entgegen sprach allerdings der Wunsch, die Radler an der verbleibenden örtlichen Gastronomie vorbei zu führen.