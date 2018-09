Dornhan Kandidatensuche läuft schleppend

Am 6. Juli fand in der Zeit von 6.55 bis 13 Uhr an der L 412 bei Haus Nummer 29 in beide Richtungen eine mobile Geschwindigkeitsüberwachung durch den Landkreis statt. Knapp neun Prozent der gemessenen 1404 Fahrzeuge wurden beanstandet. Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 86 Stundenkilometern. Der Ortsvorsteher wies darauf hin, dass dies eines der schlechtesten Ergebnisse der letzten Zeit sei. Ein Blitzer ist bereits beantragt.

Neue Jagdverpachtung

Im kommenden Jahr steht die Neuverpachtung der Jagdbezirke an. Unter Umständen kann es dabei in den Revieren Veränderungen geben, merkte Ortsvorsteher Wolfgang Vielsack an.

100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges ist in Dornhan am Volkstrauertag eine zentrale Gedenkfeier mit Gästen aus Frankreich geplant. Allerdings werden dennoch die Gedenkfeiern im üblichen Rahmen an den einzelnen Ehrenmalen stattfinden. So natürlich auch in Weiden um 11.30 Uhr auf dem Friedhof.

Nachdem es nicht gelungen ist, am Buswartehäuschen an der Haltestelle Post eine Überdachung zu installieren, fordert der Ortschaftsrat, über alternative Möglichkeiten nachzudenken. Anlass zur Kritik war auch der desolate Zustand einiger Feldwege in Weiden. Besonders schlecht sei es um den Weg Richtung der Schuppen in Kräuterwiesen bestellt. Hier konnte der Ortsvorsteher darauf hinweisen, dass der Technische Ausschuss sich am Wochenende mit dem Problem befassen wird.

Außerdem sollten weitere Wege dringend ausgebessert werden: der Verbindungsweg zur Säge Richtung Hochmössingen und der Weg vom Kinderspielplatz Römerstraße bis zum Hof Römpp. Die Flurneuordnung komm zwar, so Vielsack, aber so lange kann nicht gewartet werden.