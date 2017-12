Dornhan Jetzt steht das Telefon nicht mehr still

Der 53-jährige Bautechniker wohnt in Dettingen (Rottenburg) und hatte bis 1997 nichts mit der öffentlichen Verwaltung am Hut. "Früher habe ich auf dem Bau gearbeitet. Krankheitsbedingt musste ich aber umschulen", erzählt er. Seit 1999 steht er im öffentlichen Dienst, zuerst beim Ortsbauamt in Bisingen. Dort war er Bauhofleiter bis 2009. Sein Ziel war es jedoch immer, Ortsbaumeister zu werden. Über die Zeit habe sich jedoch abgezeichnet, dass ihm dieser Weg zumindest in Bisingen nicht offen stand.