Dornhan Großer Beifall für Ernst Günther

Eine Vereinsehrennadel in Silber wurde Joachim Groß überreicht, der seit zehn Jahren aktiv im Chor dabei ist. Groß, der zugezogen ist, hatte sich sehr schnell in der Dorfgemeinschaft zurechtgefunden und dem Männergesangverein angeschlossen.

Vom Chorverband Schwarzwald-Baar-Heuberg gab es die silberne Ehrennadel mit Urkunde für Alwin Buhl. Buhl war bereits mit 17 Jahren den Sängern beigetreten und ist inzwischen seit 30 Jahren im ersten Bass dabei. Er habe sich, so Küsel, schnell zu einer festen Größe entwickelt. 2013 erhielt Buhl die Vereinsehrennadel in Gold für 25 Jahre Chorgesang.

Eine Ehrung, so Küsel, die es am Ort noch nie gab, wurde Ernst Günthner zuteil. Seit 65 Jahren ist er aktiver Sänger im ersten Tenor beim Leinstetter Männergesangverein. Mit 14 Jahren war Günthner den Sängern beigetreten und singt seit 1953 im Leinstetter Männerchor. Darüber hinaus war er von 1979 bis 1988 stellvertretender Vorsitzender und von 1989 bis 1999 Vorsitzender des "Liederkranz". Seit 1956 ist er Notenwart. 1999 erhielt er für seine Verdienste die Gau-Ehrennadel in Gold und ist seitdem Ehrenmitglied im Verein. 2013 nahm er die goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbands für 60 Jahre aktives Singen entgegen. Nun wurde dieses mit dem Ehrenbrief des Schwäbischen Chorverbands gekrönt, den Ernst Günthner an diesem Abend unter großem Beifall aller Anwesenden entgegennahm.