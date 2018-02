Dornhan Die Welt der Düfte und Öle kennen gelernt

Dann übergab sie das Wort an die Referentin Annette Wiedmaier aus Glatten. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit den Aromen und Düften und hatte dazu einen ganzen Koffer mit kleinen Fläschchen mitgebracht, die sie später durch die Reihen gehen ließ.

Zu jedem Öl verriet die Referentin interessante Details. Zum Beispiel sei Eukalyptus "extrem keimtötend" und deshalb auch gut bei Erkältungen. Außerdem habe es einen kühlenden Effekt, was wiederum auch gefährlich sein könne, etwa wenn man sich beim Baden davon täuschen lasse und deshalb zu viel heißes Wasser nehme.

Der Duft von Grapefruit sei sehr appetitanregend, wohingegen Zitrone den Appetit zügle, was wiederum in der Fastenzeit sehr hilfreich sein könne. Andere Öle eigneten sich zur Gesundung. So helfe Pfefferminz gegen Kopfschmerzen und Lavendel zur Wundheilung oder auch bei Mittelohrentzündungen. Auch bei Schlafproblemen und zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck könne Lavendel regulierend wirken. Andere Düfte hätten eine reinigende Wirkung auf die Luft, so die Referentin. Lemongrass zum Beispiel eigne sich hervorragend, um unangenehme Gerüche wieder zu entfernen. Auch was die Herstellung der Öle anging, wusste Wiedmaier viel zu erzählen. So benötige man zur Herstellung von einem Liter Jasmin-Öl etwa acht Millionen Blüten. Ähnliches gelte bei der Rose, weshalb dieses Öl sehr wertvoll, aber auch sehr vielseitig zu gebrauchen sei. Zwischendurch blieb immer wieder auch Zeit für Fragen oder zum Austausch.