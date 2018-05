Dornhan Auf ein "Schwätzle" beim Pfingstmarkt

Dornhan-Leinstetten. Auch diesmal zeigte sich der Leinstetter Pfingstmarkt mit einer bunten Vielzahl an Marktständen aller Art in der Dorfmitte. Manch ältere Bürger von Leinstetten erinnert sich dabei an das Marktgeschehen von Früher. War doch für die Kinder damals ein mit Gas gefüllter Luftballon der größte und erfüllbare Wunsch. Heute ist das Angebot riesig. Auch in diesem Jahr hatten etliche einheimische Erzeuger ihre Waren angeboten. So gab es Büffelspezialitäten direkt vom Hof, Honig von der hiesigen Imkerei, selbst hergestellte Seifen und Duftöle und Wein und Schnäpse aus dem Badischen. Wie jedes Jahr hatte der Schuhstand bequeme Schuhe im Angebot, ein Stand verkaufte Sonnen- und andere Hüte, und auch Kurzwaren konnte man erstehen. Fehlte Nähgarn und Gummi sowie Knöpfe und andere Dinge, so war man an diesem Stand richtig. Der Gärtner aus Betzweiler hatte Blumen und Setzlinge in großer Auswahl, und auch Petersilie und Schnittlauch in Töpfen. Das Kinderkarussell und eine Schminkecke lockten die kleinen Besucher.