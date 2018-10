Dormettingen Nachfolger für Willmann hat seine Arbeit aufgenommen

Donaueschingen. Erfolgreicher Wechsel: Die Hausarztpraxis an der Karlstraße 40 wird jetzt vom Allgemeinmediziner Hedi Kaddour betreut. Kaddour, Facharzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin, ist Nachfolger in der Praxis von Clemens Willmann. Seit ein paar Tagen ist er im Dienst und kümmert sich bereits um die Patienten an der Karlstraße 40.

Damit ist das Kapitel Nachfolge für Clemens Willmann offensichtlich auf einem guten Weg – und nach langwieriger Suche ist die Praxis in neuen Händen. Deren offizieller Inhaber ist nun der promovierte Mediziner Mohammad Kahf, Hausarzt und Facharzt für Innere Medizin, der in Trossingen und Tuttlingen bereits weitere Hausarztpraxen betreibt. Der 68-jährige Willmann, der die Praxis fast 40 Jahre leitete, kann somit demnächst seinen Ruhestand antreten.

Hedi Kaddour, 45 Jahre alt, ist in Frankreich aufgewachsen, hat danach in Tunesien Medizin studiert. Er hat in Lyon, Paris und auf Korsika Erfahrungen als Mediziner gesammelt. Kaddour ist verheiratet mit Najla, die im elsässischen Mulhouse als Physiotherapeutin arbeitet. Sie leben in Freiburg, wo die beiden Kinder das deutsch-französische Gymnasium besuchen.