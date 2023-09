1 Die Dögginger kommen, wenn es um die Infrastruktur im Ort geht. Zahlreiche Bürger sitzen und stehen in den ehemaligen Volksbankräumen, als es um die Suche nach einem Nahversorger geht. Foto: Rainer Bombardi

Der Laden soll in die ehemaligen Volksbankräume. Doch der vielversprechende Interessent sprang in letzter Sekunde ab. Ist ein Genossenschaftsmodell die Lösung?











Nach 27 Monaten Suche und einigem Auf und Ab hätte diese Nachricht das Informationstreffen zur angestrebten neuen Nahversorgung in den ehemaligen Volksbankräumen gekrönt: Doch ein aussichtsreicher und aufstrebender Unternehmer aus Schwäbisch Hall „hat in letzter Sekunde“ abgesagt, erklärte Ladenteam-Sprecher Armin Ketterer. Dennoch blickt er zuversichtlich nach vorne, denn Räume für ein neues Geschäft in Döggingen gibt es.