3 Am Samstag will Birgit Englert zum letzen Mal im Dorfladen stehen. Foto: Schnurr

Birgit Englert hört als Pächterin des Binsdorfer Dorfladens auf. Bereits kommenden Samstag übergibt sie diesen an die neuen Betreiber.















Geislingen-Binsdorf - Fünf Jahre lang hat Birgit Englert mit Unterstützung ihrer Familie den ehemaligen "Punkt"-Markt in Binsdorf betrieben. Im Ort war dieser inzwischen besser als "s’Dorflädle" bekannt – diesen Namen hatte die neue Chefin bei der Übernahme 2016 gewählt.

Fünf schöne, aber anstrengende Jahre

Zur Überraschung vieler gibt Englert das Geschäft nun aber kurzfristig auf: "Ich blicke zurück auf fünf schöne, ereignisreiche, aber auch anstrengende Jahr", schreibt die bisherige Ladeninhaberin in einem offenen Brief an ihre Kunden, der an der gläsernen Ladentüre hängt. "Für mich ist jetzt aber die Zeit einer Veränderung gekommen."

Gesundheitliche Gründe, die hohe Arbeitsbelastung und die Umsatzeinbußen infolge der andauernden Corona-Pandemie dürften zu dieser Entscheidung beigetragen haben. Dabei hatte Englert noch im März dieses Jahres im Gespräch mit unserer Redaktion zuversichtlich geklungen. Dank des Rückhalts bei den Einheimischen sei das Binsdorfer "Dorflädle" bislang gut durch die Krise gekommen, berichtete sie damals – obwohl der Ausnahmezustand auch an dem Geschäft nicht spurlos vorüber gegangen ist: Über Mittag kamen weniger Mitarbeiter örtlicher Unternehmen, um sich etwas zu essen zu holen, in den Firmen gibt es weniger Besprechungen in Präsenz, bei denen gevespert wurde, und die Bewirtung von Kunden direkt im Laden oder auf der Terrasse fiel weitgehend weg.

"Ich bedanke mich für die Treue und das Vertrauen der Kundschaft, die mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen ist", schreibt Englert in ihrer Ankündigung. "Ein großer Dank geht aber auch an meine Familie und meine Belegschaft, ohne deren Unterstützung der Betrieb des Ladens so nicht möglich gewesen wäre."

Nachfolger übernehmen am Samstag

Sie sei froh, dass es einen Nachfolger gebe, der den Laden so weiter führen möchte wie bisher, sodass den Binsdorfern weiterhin eine Einkaufsmöglichkeit erhalten bleibt: Nicole und Martin Fischer führen neben dem "Café Bohne" in Schramberg einen "Punkt"-Nahversorgungsmarkt in Mariazell.

Die offizielle Übergabe soll kommenden Samstag, 11. Dezember, stattfinden. Mit Punsch und Glühwein vor dem Dorfladen will sich Englert dann von ihren Kunden verabschieden. Ob, wie erhofft, Sortiment und Öffnungszeiten in Binsdorf unverändert kundenfreundlich bleiben werden, wird sich noch zeigen.

Dorfgemeinschaft steht hinter dem Laden

Die durchgängige Öffnung an sieben Wochentagen, die gute Auswahl und Birgit Englerts Eingehen auf die Wünsche der Kundschaft sind bei den Einheimischen gut angekommen: Die Binsdorfer Dorfgemeinschaft kaufe bei ihr ein, dankte die Inhaberin im Frühjahr für diese Unterstützung. In Mariazell waren die Öffnungszeiten nach der Übernahme des Punkt-Markts hingegen auf den Vormittag beschränkt worden, sonntags bleibt der dortige Dorfladen geschlossen.