Sascha Eichkorn, Organisator des Fest, zusammen mit Jürgen Häßler, verkündete begeistert: „Dieses Jahr haben wir alles bewegt, um große Attraktionen zu bieten. Alle Vereine haben mitgezogen, die Gemeinde unterstützte uns großzügig und viele Sponsoren trugen mit ihren Spenden zum Gelingen bei, dafür ein herzliches Dankeschön.“ Der Musikverein auf der Bühne der Feuerwehr griff in die Tasten, das war ein zünftiger Auftakt.

Organisator Sascha Eichkorn an der Kanone für die Eröffnungsböller. Foto: Schimkat

Nach der Eröffnung ging es ein paar Schritte weiter zur zweiten Eröffnung, dieses Mal mit sieben Böllerschüssen aus der Kanone. Auch Michel Jeanney aus Essey les Nancy, der Partnerschaftgemeinde, durfte die Kanone betätigen und strahlte. Er sei schon mindestens sechs oder sieben mal in Brigachtal gewesen, immer am Dorffest, das sei wunderschön, erklärte er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Riesenrad eine der Attraktionen

Dann bewegte sich der Tross, bestehend aus Bürgermeister, Gemeinderäten und Organisatoren, zur Attraktion Riesenrad – das war die dritte Eröffnung. Das Historische Riesenrad aus dem Jahre 1902 zog die Besucher magisch an, die so früh am Samstag schon Schlange standen. „Alle schön der Reihe nach in die Gondeln einsteigen“, die Betreiber sortierten die Gemeinderäte nach Gewicht per Augenmaß in die verschiedenen Gondeln, damit diese nicht in Schieflage gerieten, und los gings.

Mit Musik und viel Juchuhh drehte sich das Riesenrad, nahm ordentlich Fahrt auf und der Eröffnungstross war zufrieden. Dann bewegte dieser sich weiter zum großen Stand der Partner aus Essey les Nancy, wo Gerlinde Effinger, die Seele der Partnerschaft in Brigachtal, reichlich Sekt und Wein bereit hielt, das war die vierte Eröffnung.

Eine namenlose Mademoiselle

Die Stimmung lockerte sich zusehends und Gerlinde Effinger erklärte gegenüber unserer Redaktion: „Wir haben mehr als 500 Flaschen Wein von unserem Weinhändler in Neubreisach geholt.“ Die Bar der Franzosen war der Bug eines Schiffs, in dem Effinger wirbelte. Der Bug hatte auch eine Gallionsfigur, ein üppiges Bugfräulein und dann ging die Diskussion los: „Wie soll sie den heißen, Babette?“

„Nee, aber wie denn?“ Die Damen und Herren Gemeinderäte und Organisatoren konnten sich nicht einigen, so blieb die Mademoiselle weiterhin namenlos.

Viel Programm ist geboten

Der Festplatz füllte sich immer mehr, alle teilnehmenden Vereine hatten mehr als gut zu tun mit Bewirten, Lose verkaufen, Freiluft Kegeln, Schießbude oder Entenangeln, und am Abend krachte es bei der Feuerwehr aus allen Nähten, denn die „The Brillos“ machten bis Mitternacht Rockmusik vom Feinsten.

Bürgermeister Michael Schmitt (von links), Sascha Eichkorn und Jürgen Häßler, die beiden Organisatoren des Dorffests Foto: Schimkat

Sascha Eichkorn war überall gleichzeitig, andauernd flitzte er vorbei und rief im Vorübereilen: „Wir sind mit der Bewirtung am Anschlag“. In der Dunkelheit wirkten das Riesenrad und das Kettenkarussell ganz besonders stimmungsvoll am Samstagabend.

Brigachtaler Dorffest

Montag

Das Dorffest geht heute um 15 Uhr weiter und findet heute Abend seinen Abschluss.