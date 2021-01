Donaueschingerin sucht neue Heimat 29-Jährige ist trotz Corona auf Weltreise

Im Land habe sie zudem ein prägendes Erlebnis gemacht, wie sie erzählt: "Ich hatte einen Rollerunfall im Mai und musste daraufhin ins Krankenhaus." Im Krankenhaus habe sie viel Hilfsbereitschaft erfahren. Eine Herausforderung in Thailand sei die Sprachbarriere gewesen, "denn mit Englisch kommt man nicht immer weit".

Ob sie einen Kulturschock hatte? Es sei zwar eine Umstellung gewesen, aber sie sei dieser gegenüber offen gewesen. So wurde sie auch herzlich von den Einheimischen begrüßt – "auch wenn ich mit der hellen Hautfarbe immer als wohlhabend abgestempelt wurde und somit immer einen teureren Preis zahlen musste", sagt die 29-Jährige schmunzelnd.

"Fühle mich in diesem Land nicht mehr heimisch"

Die nächste Etappe sei ein kurzer Besuch in der Heimat gewesen, so Melzer. "Ich wollte meine Mutter überraschen, denn sie hat ihren 50. Geburtstag gefeiert." In Deutschland habe sich ihr bestätigt, dass sie sich in diesem Land nicht mehr heimisch fühle. Im Laufe ihrer Weltreise möchte Melzer eine neue Heimat finden, "einen Ort, wo ich Wurzeln schlagen kann". Sie reiste im August auf die griechischen Inseln Kreta und Heraklion. Sie schwärmt vom griechischen Wetter und der Natur. Dieses Gefühl habe ihr die Richtigkeit ihrer Reise bestätigt.

Es zog sie nach Lateinamerika, nach Mexiko. Denn dort sei die Beantragung des Visums problemlos, sagt Melzer. Zudem könne man dank des Visums 180 Tage bleiben. "Dadurch kann ich die mexikanische Kultur voll ausschöpfen." Von dem Coronavirus spüre sie in Mexiko ebenfalls wenig. "Ich fühle mich hier viel freier als in Deutschland", sagt sie. Zudem seien die mexikanische Kultur sowie die exotische Landschaft sehr reizvoll. Deswegen peile sie als nächsten Stopp das Land Belize an, das an Mexiko angrenzt. Wie es danach weitergeht? Sie habe keine feste Route, denn sie wolle ihrem Gefühl folgen und allen Ländern eine­ ­Chance geben.

"Zufriedenheit ist alles, was im Leben zählt"

"Deswegen habe ich auch keine zeitliche Grenze, denn ich möchte mich nicht einschränken." Doch auf ihrem Plan stehen Hawaii und eine Rückkehr nach Südost-Asien, sofern sich dort die Corona-Situation bessere. Sie sei aktuell finanziell unabhängig, sagt Melzer, lebe von Erspartem und mache sich aktuell selbstständig in Feng-Shui-Beratungen, einer Harmonielehre aus Asien.

Letztlich sei die Reise auch eine Reise in sich selbst. Denn sie verbringe im Augenblick viel Zeit mit sich selbst, lerne sich dadurch selbst besser kennen. Und stelle sich die essenziellen Fragen, rund um den Sinn des Lebens. Ob sie ihr altes Leben vermisse? "An Weihnachten war die Umstellung sehr schwierig, ich war alleine und vermisste meine Familie." Trotzdem sei die Reise die beste Entscheidung ihres Lebens, "denn ich wachse als Mensch und letztendlich ist Zufriedenheit alles, was im Leben zählt."

Info: Backpacker

Angelina Melzer ist als Backpackerin unterwegs, nur mit einem Rucksack, auf Englisch "backpack". Rucksack-Reisende reisen meist zu verschiedenen Orten, häufig für längere Zeit und mit niedrigem Budget. Die Unterbringung liegt oftmals fernab von Pauschaltouristen, für engeren Kontakt mit den Einheimischen und der Kultur. Laut Statistiken kommen die meisten Backpacker aus westlichen Regionen wie Nordamerika und Westeuropa sowie aus Australien und Neuseeland und sind zwischen 18 und 33 Jahre alt, wie das Online-Reisebüro Expedia erklärt. Sie organisieren ihre Reise individuell und flexibel, um die eigene Komfortzone zu verlassen. Sie habe durch das Backpacking eine Entfremdung von materialistischen Dingen erlebt, sagt Melzer. Sie fühle weniger Ballast und setzte den Fokus hin zur Frage: Was braucht man wirklich zum Leben?