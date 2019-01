Donaueschingen Zwei Millionen Euro für Glasfaser

Donaueschingen (wur). In einer sechs Kilometer langen Trasse, die zwischen Humboldtstraße und Friedrich-Ebert-Straße verläuft, investiert die Stadt im diesem Jahr 2,2 Millionen Euro. Der Hauptstrang beginnt am bereits funktionierenden zentralen Technikstandort direkt am Fürstenberg-Gymnasium und öffnet auf dem Weg nach Allmendshofen zwei Nebenstränge in Richtung Realschule und Eichendorffschule.

Für Eigentümer, die entlang des Glasfaserstrangs ein Gebäude besitzen, tickt die Uhr. 314 Grundstücks- und Immobilieninhaber hat der Zweckverband angeschrieben, ob sie sich anschließen lassen. Bis morgen, Freitag, 25. Januar, müssen die ausgefüllten Anträge beim Zweckverband eingereicht sein. Ein paar Tage Kulanz eingerechnet, könnten die Planungen ab Februar beginnen, so Katrin Merklinger vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar.

Was folgt ist ein längerer Prozess, das Vorhaben in die Landesförderung zu bringen. "Das kann schon zwei bis drei Monate beanspruchen", bremst sie Erwartungen, Anschlusswillige könnten schon Ende 2019 via Betreiber Stiegeler IT schnelles Internet, Telefon und Fernsehen über eine Dose nutzen.