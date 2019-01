Donaueschingen Zunft sucht Geschichten fürs Narrenblatt

Damit das Narrenblatt auch in diesem Jahr wieder prall gefüllt ist, suchen die Redakteure noch so manche Anekdote. "Der Beitrag muss nicht in Reimform oder perfekt ausformuliert sein", erklärt Petra Höfler, das kann die Redaktion gerne übernehmen, wichtig sei nur, dass man überhaupt von dem ein oder anderen erfahre.

Die Briefkästen für das Narrenblättle sind an folgenden Stellen aufgehängt: Am Hanselbrunnen in Donaueschingen, am roten Rathaus in Allmendshofen und am Probelokal des Musikvereins Aufen. Natürlich kann man auch in Silvias Weinstüble an der Donauhalle seinen Beitrag abgeben oder ihn per E-Mail an narrenblatt@narrenzunft-frohsinn.de einsenden. Annahmeschluss ist der 20. Februar.