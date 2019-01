Gerade erst gebaut: So präsentiert sich die Wolterdinger Bregbrücke auf dieser historischen Aufnahme aus dem Jahr 1912. 107 Jahre später droht der bauhistorischen Rarität der Abriss. Des umstrittenen Themas nimmt sich am Samstag, 23. Februar, 14 Uhr, der Baarverein an. Zunächst halten Kreisarchivar Clemens Joos und Architekt Lukas Gäbele im Vereinshaus, Kirchbühlstraße 13, Bildvorträge über die Bedeutung von technischen Bauwerken der Region und die Bautechnik und Bauhistorie der Bregbrücke. Anschließend wird die Brücke an Ort und Stelle besichtigt. Eine rege Beteiligung wäre ein eindrückliches Signal zum Erhalt des gefährdeten Wahrzeichens von Wolterdingen, so hoffen die Veranstalter. Foto: Baarverein