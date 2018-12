Donaueschingen "Wir investieren viel, aber nicht kopflos"

Mit dem Haushalt sei es gelungen, die Waage zwischen einer seriösen Finanzplanung und einem Rekordhaushalt zu halten. Gleichzeitig seien die geplanten Investitionen so umfangreich, dass sich die Verwaltung nicht ausruhen könnte. "Das müssen wir erst einmal hinbekommen", sagt Pauly. Neben dem Realschulneubau setze die Stadt auch Schwerpunkte beim Ausbau der Infrastruktur, wie dem Breitbau und im Bereich des Verkehrs vom Donaubus über die Modernisierung des Donaueschinger Bahnhofs und des Busbahnhofes. Darüber hinaus werde im Bereich Stadtentwicklung werde viel umgesetzt: "Der Konversionsprozess ist das bedeutendste Thema, das uns derzeit beschäftigt und die Stadtstruktur in den kommenden Jahren stark prägen wird", sagt Pauly. Allein 340 Wohneinheiten würden im neuen Stadtviertel "Am Buchberg" in den kommenden Jahren entstehen. Daneben wären auch in den Ortsteilen neben der Reaktivierung von Baulücken auch die Erschließung neuer Baugebiete notwendig: Wolterdingen, Aasen, Heidenhofen, Hubertshofen und außerdem Neudingen.