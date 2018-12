Die zweite Auflage des Weihnachtswäldchens ist gestartet. Schon vor dem offiziellen Beginn tummelten sich am Freitag zahlreiche Besucher in und um die Alte Hofbibliothek. Am Samstag und am Sonntag geht es ab 11.30 Uhr weiter mit zahlreichen Programmpunkten. Unter anderem werden am Samstag um 16 Uhr der Nikolaus und Knecht Ruprecht den Kindern ihre Aufwartung machen. An beiden Tagen gibt es ab 13 Uhr Eselkutschfahrten. Martina Wiemer steht ab 14 Uhr mit Märchen für Kinder und Erwachsene parat. Zahlreiche Musikgruppen treten auf. Foto: R. Müller