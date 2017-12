Donaueschingen Weihnachtsmarkt steht unter Bewährung

Dass für Hütten, die Speisen und Getränke anbieten, jeweils eine Gebühr von 16 Euro fällig wird, dürfte den einen oder anderen potenziellen Weihnachtsmarkt-Beschicker auch abgeschreckt haben. Früher wurde die Schankgebühr als 50-Euro-Pauschale erhoben.

Kerzen sind wegen Brandgefahr verboten

Trotz all dieser Vorgaben: 50 Stände werden am 16. und 17. Dezember dafür sorgen, dass im Herzen der Stadt vorweihnachtlicher Lichterglanz einzieht. Allerdings: Kerzen sind wegen der Brandgefahr verboten, LEDs werden sie ersetzen müssen. Mit der Anmeldezahl ist Votteler angesichts der späten Ausschreibung zufrieden. Vor allem freut ihn, dass sieben Schulen (auf die kommen keine Kosten zu) und zwölf gemeinnützige Vereine mitmachen.

Das Sicherheitskonzept für den Weihnachtsmarkt, das alle Teilnehmer erhalten haben, ist sieben Seiten stark. Betonbarrieren, wie man sie von Weihnachtsmärkten in Großstädten kennt und die Attentate mit Fahrzeugen verhindern sollen, sind nicht vorgesehen.

Auf eine externe Security wird, anders als beim Donauquellfest, ebenfalls verzichtet. Damals hatte ein Wachmann einem Hundehalter den Zutritt zum Festgelände verweigert – weil von der Fellnase bei lauter Musik ja eine Gefahr ausgehen könnte. Bei "Stille Nacht, heilige Nacht" wird das nicht befürchtet. Votteler verspricht: "Wir werden alle offene Augen und Ohren haben." Außerdem werden städtisches Ordnungspersonal und der Polizeivollzugsdienst über das Festgelände patrouillieren. Vor Ort sein werden auch die Streetworker, die das Regierungspräsidium extra für die Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte angestellt hat. Feuerwehrangehörige und Mitarbeiter des Veterinäramts sind auch angekündigt. Sie werden überprüfen, ob sich die Hüttenwirte und Weihnachtsdeko-Verkäufer an die zahlreichen Auflagen halten.

Angesichts der Vorschriften hat Votteler dreimal so viel Zeit in die Organisation des Weihnachtsmarkts investiert wie in früheren Jahren. Will er sich das 2018 wieder antun? Der Steuerberater und Vorsitzende des Hobby- und Kulturvereins legt sich nicht fest alles hänge vom Verlauf des diesjährigen Weihnachtsmarkts ab.