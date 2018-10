Donaueschingen Was Grüningens Vereine vorhaben

Die jährlich stattfindende Herbstprobe ist am 27. Oktober in Hubertshofen und nicht in Grüningen angesetzt. Am 20. Oktober organisieren die Rebberghexen ab 16.30 Uhr ein Oktoberfest im und am Hexenhisli und bieten am 18. November auf Anmeldung ihr beliebtes Schlachtplatten-Essen an.

Am Sonntag, 28. Oktober, werden vor dem Gottesdienst auf der Kommunikationsfläche Grabgestecke für Allerheiligen zum Kauf angeboten, der Volkstrauertag soll am 18. November in bewährter Weise stattfinden.

Nach gewohnten Advents- und Weihnachtsterminen wie auch allen Punkten der närrischen "fünften Jahreszeit" nannte FC Vorsitzender Ralf Fien als Terminvorschau den 10. Mai 2019, an dem die "Buure zum Alange" zum Comedy-Abend in die Grüninger Mehrzweckhalle kommen werden.