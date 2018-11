Donaueschingen. Das "Theater Wandel-Ba(a)r" feiert am Freitag, 30. November, 19.30 Uhr, im Cinema in der Friedhofstraße Premiere mit der Kriminalkomödie "Die ungeschminkte Wahrheit". Weitere Aufführungstermine sind am Samstag, 1. Dezember, 19.30 Uhr ebenfalls im Cinema sowie Freitag und Samstag, 7. und 8. Dezember, 19.30 Uhr, im Bregtäler Bräunlingen. Kartenvorverkauf bei Optik Milbradt, Karlstraße 38, Telefon 0771/29 97.