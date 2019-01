Anknüpfend an das bisherige Konzept der Grüninger Heimatstube sorgt an den Öffnungstagen etwa gegen 15 Uhr stets eine Vorführung oder Information für besondere Unterhaltung. Am Sonntag, 20. Januar, ist dies ein Film von Viktor Willmann, der das 1971 gefeierte Jubiläumsfest zum 50-jährigen Bestehen des Fußballclubs Grüningen mit der Super-8-Kamera festgehalten hat.