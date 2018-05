Donaueschingen Von Jugend an Glauben verbunden

Donaueschingen-Aasen. Barbara Reeg-Blech ist aAls Prädikantin, die in der Region viele Gottesdienste gehalten hat, und als geschätzte Beraterin in schwierigen Lebensfragen vielen Menschen bekannt. Heute feiert sie am Unterscheibenrain in Aasen ihren 75. Geburtstag. Und hier blickt sie im Gespräch auch dankbar zurück auf die vielen Wege, die sie in ihrer Biographie bisher gegangen ist.

Aufgewachsen ist Barbara Reeg-Blech unter fünf Geschwistern im hessischen Oberursel in einem christlichen und kirchlich engagierten Elternhaus, das noch geprägt war von der Bekennenden Kirche; in einer Familie, in der es um aufrechtes Christsein und das Priestertum aller Gläubigen ging.

Nach dem Gymnasium ging Barbara Reeg-Blech für ein Jahr in einen Kibutz nach Israel, machte dann eine Krankenpflegeausbildung und heiratete den Zahnarzt Hans Joachim Blech. Die junge Familie kam über Furtwangen nach Schwenningen und Aasen, das zur Heimat werden sollte.