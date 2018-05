Einen sportlichen Sonntagsausflug bietet am Sonntag, 6. Mai, der Radsportverein Germania Neudingen mit dem Volksradfahren. Los geht es ab 9.30 Uhr an der Mehrzweckhalle in Neudingen. Die Teilnehmer können zwischen zwei Strecken auswählen. Die kürzere Strecke geht dabei über 25 Kilometer und die längere Strecke über 55 Kilometer. Bis 14 Uhr kann im Start und Ziel bei der Mehrzweckhalle in Neudingen gestartet werden. Währenddessen wird ein buntes Programm geboten. Foto: Wieland