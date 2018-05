Donaueschingen Vergewaltigung: Mann lässt Verhandlung platzen

Anfang vorigen Jahres vergewaltigte ein 23-jähriger Asylbewerber aus Gambia in der Erstaufnahmeeinrichtung an der Friedhofstraße eine damals 19-jährige Mitbewohnerin. Das hielt zumindest das Amtsgericht Villingen im November 2017 für erwiesen, und verurteilte ihn zu zweieinhalb Jahren Haft. Gegen dieses Urteil legten sowohl die Pflichtverteidigerin des 23-Jährigen als auch die Staatsanwaltschaft Berufung am Landgericht Konstanz ein.

Angeklagter abwesend

Dort sollte es jetzt zu einer neuen Verhandlung kommen, doch der Angeklagte erschien nicht. Offensichtlich hatte er die Zeit genutzt, um unterzutauchen. Ladungen des Gerichts und Anwaltsschreiben hatten ihn auch an seiner letzten offiziellen Meldeadresse in Bad Säckingen nicht erreicht.