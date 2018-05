Donaueschingen TV Haslach dominiert in Bräunlingen

Das turnerische Niveau an den vier Geräten war beachtlich, denn Salti in verschiedene Variationen, Flick-Flack mit Strecksalto, saubere Abgänge und viele hoch bewertete Übungen mit guter Ausführung und Spannung gab es zu sehen.

Die herausragende Vierkampfturnerin des Gauligavorkampfes war Kim Vollmer vom TV Haslach, die 51,65 Punkte bekam, gefolgt von Belana Fritschi vom TV Donaueschingen mit 49,95 und Marie Luise Hoff (49,80) vom TB Löffingen I.

Beste des TuS Bräunlingen war Lina Hermann (47,95) und beim TB Löffingen II ragte Ellen Zepf mit 48,15 Punkten heraus. Beim TV Schiltach war Marlena Waidele (47,90) und Lena Dorer (37,05) erhielt die meisten Punkte des TV Furtwangen.

Annähernd 100 Zuschauer sparten beim Wettkampf nicht mit Applaus den Ligaleiterin Marina Heide (Donaueschingen) gewohnt zügig und ohne Probleme durchführte. Der Gauligarückkampf wurde auf den Samstag 9. Juni in Donaueschingen und das Gauligafinale, bei dem die Entscheidung um die begehrten beiden ersten Plätze fällt, ist am Samstag 16. Juni in Haslach.