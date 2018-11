Donaueschingen Tradition für Genießer

Donaueschingen. Eine Tradition aus Frankreich hält sich auch in Donaueschingen: Zeitgleich, als im Nachbarland Mitte November die Vorstellung des Beaujolais Noveau stattfand, erinnerte die Präsidentin der Deutsch-Französischen Gesellschaft, Nicole Nivoley, in ihrer Begrüßungsansprache an diese Tradition der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG). Die wurde auch nach dem Abzug der französischen Freunde vor über fünf Jahren im Cercle St. Maurice beibehalten.