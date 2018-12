Donaueschingen Tagung für FDP-Idee

Der hätte das Thema gerne ausführlich diskutiert und Vor- und Nachteile abgewogen. "Wenn schon ein Vorschlag aus den Reihen des Gemeinderates kommt, dann sollten wir diesen auch diskutieren", sagt Blaurock und fügt hinzu: "Ich will das Thema verstehen und momentan reichen die Erklärungen für meine Laienvorstellung nicht." Da sei er wohl falsch verstanden worden: "Ich wollte jetzt nicht das Thema mit meiner Wortäußerung vom Tisch fegen", so der OB. Natürlich könne man darüber noch einmal diskutieren.

Auch könne der Sachverhalt mit einer entsprechenden Vorlage präsentiert werden. "Wir können das darstellen, was wir haben", verspricht Pauly. Schließlich habe es nur eine "oberflächliche Prüfung" gegeben und auch die Aussage des Regierungspräsidiums in Bezug auf die Zuschüsse liege nicht in schriftlicher Form vor. So schnell würden sich laut Pauly die entsprechenden Unterlagen nun doch nicht zusammenstellen lassen. Da bräuchte die Verwaltung ein paar Wochen Zeit. Dann könne man diskutieren – vielleicht sogar erstmals in einer Klausurtagung.