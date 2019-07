Donaueschingen Strahlender Sonnenschein beim Gregorifest

14.02 Uhr vor dem Zelt: Jetzt ist der Auftritt der Schüler der Erich-Kästner-Schule. Mit einem Menuett versetzen sie das Publikum in die höfische Zeit. Die Grundschüler stellen sich vorher in einer langen Reihe gegenüber auf.

14.23 Uhr im Residenzbereich: Die Spiele sind in vollem Gange.

15.12 Uhr an der Brigach: Zu den organisierten Spielen gehört auch das beliebte Tauziehen. Inzwischen haben sich die dunklen Wolken verzogen. Das Gregorifest im Residenzbereich geht unbeschadet weiter. Wo Kinder an den Spielen teilnehmen, bekommen sie Lose. Davon können sie sich Süßigkeiten eintauschen oder bei der Verlosung später einen größeren Gewinn. Die Kunstschule malt die Kulissen, die dem Fest das charmante, mittelalterliche Flair verleihen.

Das äußere Erscheinungsbild orientiert sich seit einigen Jahren am höfischen Original. Das Gregorifest wurde vom Grafen Heinrich VIII zu Fürstenberg und seiner Frau Amalie als Schulfest 1589 gegründet. Ein Fest der Kinder ist es in mehr als 400 Jahren geblieben. Den Gregoriwecken bekamen Kinder früher in der Schule. Stückweise verkauften sie diesen und heimsten so ein Festgeld ein.