Donaueschingen Stille Musel erfolgreich renaturiert

Donaueschingen (hon). Der Baar-Maler Karl Merz (1890 bis 1970) hat die Stille Musel in ihrem ursprünglichen Zustand auf Leinwand festgehalten. Seine Werke sind zu Zeitdokumenten geworden, denn in den 1930er-Jahren wurde damit begonnen, die Stille Musel zu begradigen, später wurde sie sogar zwischen dem Mc-Donalds-Restaurant und ihrer Mündung in die junge Donau in eine Betonrinne gepresst.

Weshalb wurde der Bach seines natürlichen Verlaufs beraubt? Um mehr Land unter den Pflug nehmen zu können. Später verlangte der Bau der Bundesstraße, die Stille Musel ihres natürlichen Bachbetts zu berauben.

In den 90er-Jahren begann ein Umdenken – weil bei begradigten Flüssen und Bächen die Fließgeschwindigkeit zunimmt und zu einer erhöhten Hochwassergefahr unterhalb der begradigten Abschnitte führt. Gleichzeitig werden Erosionsprozesse gefördert, da schnellfließendes Wasser mehr Material mit sich reißt. Die Lebensräume vieler Tiere wurden mit den natürlichen Ufern zerstört.