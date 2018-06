Die Elftklässler des Technischen Gymnasiums Donaueschingen besuchten das Mercedes-Werk in Sindelfingen. Nicht nur die technischen Prozesse zur Herstellung eines Mercedes, sondern auch die Größe und Komplexität des Werkes waren beeindruckend. Neben dem Presswerk, das die Karosserieteile produziert, konnte der Zusammenbau der S-Klasse hautnah beobachtet werden. So konnten die Schüler die praktische Umsetzung ihres theoretischen Wissens erkunden. Danach ging es in der Motorworld in Böblingen etwas sportlicher zu, als man dort Sportwagen der Marken Lamborghini, Ferrari, Porsche und Maserati bestaunte. Foto: Gewerbliche Schulen