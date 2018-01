Den Segen für das Donaueschinger Rathaus spendeten am Mittwoch die Sternsinger Maria und Melanie Schaber sowie Selena Muntian mit ihren Begleiterinnen Jenny Oschwald und Anne Schröder (von links). Oberbürgermeister Erik Pauly bedankte sich für den traditionellen Besuch zu Dreikönig mit einer Spende und Schokolade für die frommen Gesandten. Am Mittwoch und Donnerstag waren gleich zehn Gruppen der Kernstadt-Ministranten unterwegs und in diesen Tagen nochmals viele in den Nachbarstädten und Stadtteilen, um den Haussegen zu spenden und Geld zu sammeln. Mit ihrer Aktion wollen die Sänger in diesem Jahr auf Kinderarbeit in Indien und weltweit aufmerksam machen und mit den gesammelten Beträgen dagegen vorgehen. Foto: Vollmer