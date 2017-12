Donaueschingen Stallweihnacht feiert Premiere

Bläserjugend begleitet das Krippenspiel

Hier werden am Donnerstag, 21. Dezember, um 18 Uhr Kinder und Jugendliche das Krippenspiel aufführen, musikalisch untermalt von den Ensembles der Grüninger Bläserjugend.

Doch in der Vorbereitung auf den adventlichen Weg haben sich im Dorf noch weitere Familien und Gruppen gefunden, die ihren persönlichen Beitrag zu einer besinnlichen Feier in Gemeinschaft leisten möchten: Gestartet wird am 5. Dezember, Treffpunkt ist bei Familie Kuttruff, Nachthof 5. Am 10. Dezember ist die Zusammenkunft bei Familie Bolli, Landstraße 8, am 12. Dezember, an der Grundschule, Schulsteig 4, um 16.30 Uhr, am 13. Dezember beim Kindergarten Augenblick, Schulsteig 2, am 14. Dezember, als "Z Liecht Obed" des Gemeindeteams im Pfarrsaal im Rathaus um 19 Uhr, am 16. Dezember bei Familie Behnke, Weidenäcker 5. In der Regel finden die Treffen um 18 Uhr statt. Die Reihe endet am 24. Dezember mit dem Krippenspiel in der Grüninger Kirche um 16 Uhr und anschließendem Weihnachtsblasen des Musikvereines auf dem Kirchenvorplatz.