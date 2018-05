Donaueschingen Stadtkirche rüstet sich für die Zukunft

Besonders aufwendig seien die Arbeiten am sogenannten Putzabschlussprofil, welches an etlichen Stellen rund um die Kirche ausgebessert werden muss: "Da hat man in früheren Jahren irgendwann mal Kupfer verarbeitet, das jedoch nach außen drückt und so den Putz beschädigt. Zudem hat sich dort immer Staub angesammelt und bei Regen floß alles die Fassade hinab und verunreinigte sie", sagt Alexander Schmid. Jetzt bekomme das Kupfer die Möglichkeit zu arbeiten, ohne einen Schaden zu hinterlassen.

Gerne hätte man mit den Arbeiten schon im Frühjahr 2017 begonnen, dem machte allerdings die notwendige Bürokratie einen Strich durch die Rechnung: "Wir haben auf die schriftliche Genehmigung gewartet. Dazu gehören auch die notwendigen Zuschüsse, wie die Absprachen mit dem Landesamt für Denkmalpflege", so Schmid. Dort habe man auch abgestimmt, dass wieder die gewohnte Farbe zum Einsatz kommt. "Das gehört zur Kirche und ist charakteristisch für sie", so der Pfarrer. Charakteristisch für die Baustelle ist, dass sie in der Stadt keine Umstellungen bedingt, wie das etwa bei größeren Platz- oder Straßensanierungen bereits der Fall war. Sie beeinträchtigt das Geschehen in Donaueschingen nicht.

Wenn also nichts Unvorhergesehenes passiere, stehe die Stadtkirche nach Abschluss der Arbeiten und der bereits beendeten Innensanierung gut da. Es gebe jedoch in der Seelsorgeeinheit immer etwas zu tun: "Ich kenne eigentlich keine Zeit, die frei von Baustellen war. Es gibt immer was zu tun", erklärt Loks.

Die Arbeiten an der Kirche seien eine "Wanderbaustelle", so der Pfarrer. Wenn an einer Stelle der Putz gerichtet sei, kommen die Maler und an einer anderen Ecke gehe es weiter. Erich Loks freut sich, wie das Gebäude bald wieder dasteht: "Es stellt was dar. Die Stadtkirche ist ein richtiger Blickfang und wirklich schön."