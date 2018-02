Donaueschingen Stadtbus: Fahrer zufrieden mit Auslastung

Und so wollte man sich selbst einmal ein Bild vom blauen Bus und seinen Möglichkeiten machen. Praktisch, wenn man in seinen Reihen einen Experten hat: Denn Heiner Löhrer fährt seit vielen Jahren mit dem Bus durch Donaueschingen. Einst bei Haiz und nun eben mit dem neuen Stadtbus. Und so kommen die rund 20 GUB-Mitglieder, die der Einladung gefolgt sind, in den Genuss eines detaillierten Einblicks und werden auch auf Probleme sensibilisiert, die der normale Fahrgast nur am Rande mitbekommt. "Ich als Busfahrer bin sehr zufrieden. Der Stadtbus wird gut angenommen, und wir bekommen viele positive Resonanzen", sagt Löhrer. Früher sei er unter Haiz einmal die Stunde eine Runde durch die Stadt gefahren, es wären immer die gleichen Passagiere gewesen. "Mittlerweile sieht man viele neue Gesichter", erklärt der Busfahrer.

Strecke vom Bahnhof zum Klinikum beliebt

In der Dietrich-Bonhoeffer-Straße wird's manchmal richtig eng. Parkende Autos machen es Volkmar Weber, der diese Stadtbusrunde fährt, schwer, überhaupt durchzukommen. "Das ist hier leider ziemlich oft so", erklärt Löhrer. Das Ordnungsamt sei vor kurzem extra mitgefahren, um sich die Parksituation vor Ort anzuschauen. Generell machen parkende Fahrzeuge, Lieferverkehr in zweiter Reihe und Lastwagen, die entladen werden, den Busfahrern das Leben nicht gerade leicht.