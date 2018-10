Donaueschingen Sexuelle Belästigung: Fahndung nach Täter

Der Vorfall hatte sich bereits am 23. September gegen 22.30 Uhr zugetragen. Eine Frau parkte ihr Auto in der Tiefgarage des Hotel Wyndham. Ein unbekannter männlicher Täter trat an das Fahrzeug heran, riss die Tür auf und versuchte die Autofahrerin am Oberarm aus dem Wagen zu ziehen. Außerdem fasste der Unbekannte die Frau im Bereich des Oberkörpers an.

Während des Angriffs schrie die Geschädigte lautstark um Hilfe und wehrte sich heftig. Sie trat den Mann mit einem kräftigen Fußtritt in den Rippenbereich. Daraufhin ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete ins Parkhausinnere. Bereits am 22. Dezember 2017 ereignete sich, ebenfalls zur Abendzeit, ein ähnlicher Sachverhalt in der gleichen Tiefgarage.

Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: