Donaueschingen Severin Graf durch Losglück Bürgermeister

Und so wird Severin Graf neuer Bürgermeister und tritt am 1. März die Nachfolge von Bernhard Kaiser an. Letztendlich trafen nicht die Stadräte die Entscheidung, sondern das Los. Denn Severin Graf und Jürgen Maas lagen in der Stichwahl gleichauf.

Beide hatten 18 Stimmen erhalten. In solch einem Fall ist gesetzlich geregelt, dass das Los entscheidet. "Im Fußball gibt es das Elfmeterschießen und in der Kommunalpolitik den Losentscheid", sagt Severin Graf. Natürlich kenne er den Paragrafen, der das Losverfahren vorschreibt. "Ich hielt ihn allerdings bislang für blanke Theorie."

Nie hätte er gedacht, dass er auf so "dramatische Weise" Bürgermeister werden würde. "Aber wenn man nach mehr als 36 Jahren einen neuen Bürgermeister wählt, darf auch etwas Außergewöhnliches passieren", erklärte der am Ende glückliche Gewinner.