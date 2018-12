Donaueschingen. Der Lions-Adventskalender biegt auf die Zielgerade ein. Ein Einkaufsgutschein für die Hofapotheke befindet sich im am heutigen Samstag im Türchen mit der Nummer 2095, der Gutschein für Ricosta-Kinderschuhe hat die Nummer 1936 und der Gutschein für einen Einkauf bei Schmoll Herrenbekleidung die Nummer 583. Am Sonntag, 16. Dezember, gibt's gleich zwei Preise, die Gaumenschmaus versprechen: einen Essensgutschein für die "Linde" in Bräunlingen (Losnummer 2590) und einen Essensgutschein für das Restaurant Tennisclub (1614). Und der Inhaber der Nummer 918 wird schöne Stunden mit einer Familien-Tageskarte im Erlebniswald Mainau (mit Kletterwald und Biergarten) verbringen