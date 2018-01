Donaueschingen Schwarz in all seinen Facetten

"Leidenschaft – Passion" ist das Motto der Ausstellung, das Künstler und Sammler und im Idealfall Besucher gleichsam bewegt. Leidenschaft ist die treibende Kraft in der Kunst. Zu sehen sind Arbeiten internationaler Künstler, die von höchst unterschiedlichen Leidenschaften angetrieben werden. Dabei zieht sich die Farbe Schwarz mehr oder weniger durch die gesamte Schau. Mal abstrakt, mal gegenständlich, mal im Solo, mal im Dialog mit einer anderen Farbe. In der Auseinandersetzung mit den Exponaten international renommierter Künstler wie Ellsworth Kelly und Francois Morellet, aber auch mit den Arbeiten von aus der Region stammenden Künstlern wie Felix Schlenker und Gerhard Langenfeld zeigt sich, dass Schwarz nicht gleich Schwarz ist. Denn das Licht ist wie bei Pierre Soulages, der den zentralen Raum einnimmt, stets sein Gegenspieler und zugleich sein Wegbereiter. Es lässt Formen und Schattierungen entstehen, die sonst verborgen blieben. Auch wenn Schwarz in der generellen Sammlung des Museums wie gleichsam in der aktuellen thematischen Ausstellung dominiert: Leidenschaft kann sich im Museum Art Plus auch recht farbenfroh entfalten, wie bei dem expressiven Gemälde "The Singer" des Neuen Wilden Helmut Middendorf, in Form des sich in die Wand bohrenden weiß-monochromen lebensgroßen "Einhorns" von Friedemann Flöther und selbstverständlich in der knallroten, spiralförmig gewundenen, überaus dynamischen "Vespa" von Stefan Rohrer. Der Hingucker begrüßt die Besucher gleich im Eingang des klassizistischen Gebäudes und ebnet so auch dem zufällig vorbeikommenden Besucher auf spielerisch-schwungvolle Weise den Weg zur zeitgenössischen Kunst.