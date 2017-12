Donaueschingen Schuss vor Disco: Täter auf der Flucht

Nach dem versuchten Tötungsdelikt sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Es handelt sich um den 21-jährigen Skelcim Kastrati, Spitzname Kimi (ca. 1,75 Meter groß, muskulös gebaut, längere dunkle Haare, tätowiert).

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung bekanntgaben, kam der mutmaßliche Täter gegen 23.45 Uhr in die Diskothek in der Donaueschinger Raiffeisenstraße. Da ihm von dort bereits zuvor Hausverbot erteilt worden war, wurde ihm der Zutritt in die Diskothek von anwesenden Security-Mitarbeitern verwehrt.

Zeugenangaben zufolge zog Kastrati daraufhin eine scharfe Waffe und schoss auf einen Security-Mitarbeiter. Der Angeschossene wurde durch den Schuss schwer verletzt und musste in einer Klinik einer Notoperation unterzogen werden.