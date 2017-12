Donaueschingen Schüsse in Wohnhaus

39-Jähriger wirft Toilettensitz aus Fenster

Und auch die Polizisten hatten zunächst große Mühe, den Rowdy zu beruhigen. Als sie vor Ort in der Emil-Winterhalter-Straße eintrafen, hörten sie Schüsse aus dem Gebäude. Wie sich später herausstellte, feuerte der 39-Jährige aus einer Schreckschusswaffe mehrere Patronen ab. Durch das Fenster warf der Randalierer eine Bierflasche und einen Toilettensitz auf die Beamten, die Wurfgeschosse verfehlten die Polizisten nur knapp. Gleichzeitig drohte der Mann, das Haus in Brand zu setzen. Schließlich gelang es einem Familienmitglied, den Mann so weit zu beruhigen, dass ihn die Polizei in Gewahrsam nehmen konnte.

Neben dem Rettungsdienst und Notarzt waren Polizeistreifen und ein Polizeihundeführer eingesetzt. Der 39-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten. Und weshalb flippte der Mann aus? Darüber teilt die Polizei in ihrem Pressebericht nichts mit, die Ermittlungen dauern an.