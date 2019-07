Donaueschingen Schlägerei: Mann verletzt sich beim Schlichten

Ein 36-jähriger Mann wollte in den handgreiflichen Streit schlichtend eingreifen und ging dazwischen. Er bekam plötzlich einen Stoß und stürzte in der Folge zu Boden. Dabei schnitt er sich heftig an einem zerbrochenen Glas. Die Wunde musste im Krankenhaus versorgt werden.

Zur eigentlichen Schlägerei weiß die Polizei noch wenig. Weitere Ermittlungen sind laut Polizei notwendig.