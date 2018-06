Donaueschingen Sammelaktion sorgt für 18 Impfungen

Donaueschingen (wur). Wette gewonnen, einen guten Zweck unterstützt und am Ende noch eine kühle Schleckerei eingeheimst: Die Kinder und Jugendlichen der Realschule haben die Angebote der Weltfairänderer-Woche, die von Montag bis Freitag den Vormittagsunterricht geprägt hatte, sportlich angenommen. In vielen Themenfeldern auf dem Schulhof, für die sich nachmittags auch viele Bürger aus der Stadt interesssierten, ging es um die Lebensbedingungen in der Dritten Welt. So passte eine von Projektleiterin Sandra Uhlich vorgeschlagene Wette exakt. Ob die Schüler denn im Laufe der Woche 5000 Kunststoff-Getränkedeckel zusammenbrächten, hieß der Vorschlag. Der Einsatz sollte dabei an die Aktion "Deckel drauf" von Rotary Deutschland andocken.