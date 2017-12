Donaueschingen Randalierer feuert mit Schreckschusswaffe

Gegen 17.25 Uhr verständigten Angehörige die Polizei. Beim Eintreffen der ersten Beamten hatte sich der 39-Jährige in seinem Haus eingeschlossen. Aus dem Gebäude waren Schüsse zu hören. Wie sich später herausstellte, feuerte der 39-Jährige mit einer Schreckschusswaffe. Durch das geöffnete Fenster warf der Randalierer eine Bierflasche und einen Toilettensitz gegen die eingesetzten Beamten. Die Wurfgeschosse verfehlten die Polizisten nur knapp. Der Mann drohte, das Haus in Brand zu setzen.

Erst das gute Zureden eines Familienangehörigen konnte den 39-Jährigen beruhigen. Er wurde anschließend in Polizeigewahrsam genommen. Neben dem Rettungsdienst und Notarzt waren insgesamt sechs Polizeistreifen und ein Polizeihundeführer eingesetzt. Der 39-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.