Donaueschingen Quartier Am Buchberg wird für Erdgas erschlossen

Im Rahmen der jüngsten Verbandsversammlung des ZVB warf der Vorsitzende, Bad Dürrheims Bürgermeister Walter Klumpp, einen Blick auf die Netzbaupolitik 2018 des Zweckverbands: Der ZVB werde im kommenden Jahr das ehemalige Kasernenareal, heute Am Buchberg, in Donaueschingen erschließen. "In Kooperation mit dem Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar werden wir einige innerörtliche Gebiete und Neubaugebiete erschließen, sodass wir das Gasnetz verdichten und weitere Hausanschlüsse verlegen können", erläuterte Walter Klumpp.

Dass in diesem Bereich großes Potenzial herrscht, belegte ZVB-Geschäftsführer Ulrich Köngeter: "Mit Erdgas lassen sich Gebäude umweltschonend beheizen. Wird ein Haus durch Erdgas in Kombination mit einer Photovoltaik- oder Solaranlage versorgt, haben die Hauseigentümer eine preisgünstige und zukunftsträchtige Art der Strom- und Wärmegewinnung."

Erfährt Erdgas in der Baubranche eine große Nachfrage, so ist seine Entwicklung im Automobilbereich schlecht. Dies verdeutlicht etwa die Nutzung der Erdgastankstelle in Donaueschingen, deren Absatz rückgängig ist, informierte der Verbandsvorsitzende Walter Klumpp. Ulrich Köngeter konnte von derselben Entwicklung der von der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH betriebenen Erdgastankstelle in VS-Schwenningen berichten: "Durch die Elektromobilität herrscht eine Verunsicherung." Es bestehe derzeit keine Nachfrage nach Erdgasfahrzeugen, so Köngeter, obwohl die Automobilindustrie attraktive Modelle aufgelegt habe. Die Autobauer setzen auf Hybrid-Fahrzeuge. Verbandsmitglied Christian Kaiser aus Donaueschingen beäugt die derzeitige Entwicklung der Elektromobilität im Hinblick auf den Stromnetzausbau und die Infrastruktur der öffentlichen Ladestationen kritisch. "Ich glaube daher an eine Übergangsrenaissance des Erdgasfahrzeugs", betonte Kaiser.