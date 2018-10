Das Museum Art.Plus beteiligt sich erneut an den Donaueschinger Musiktagen. Das Trossinger Eliteensemble "Open Source Guitars" (Foto) wird am kommneden Wochenende unter der Leitung von Barbara Lüneburg zwei Uraufführungen darbieten: den komplette Zyklus "Orbit – Asteroid und 4 Satelliten" der Komponistin Sarah Nemtsov sowie "Strings in the air with feet over the floor (An exhibition to listen to)" von Benjamin Dupé. Die Aufführungen finden am Samstag, 20. Oktober, um 11 und 14 Uhr sowie am Sonntag, 21. Oktober, um 14 Uhr statt. Foto: Musikhochschule Trossingen